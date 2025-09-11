OBA TIMA DAJU GOL: Evo današnjih predloga za igru "GG"
ZA danas vam predlažemo dve utakmice na kojima su veliki izgledi da će obe ekipe tresti protivničke mreže, uprkos iznad prosečnim kvotama za ovu igru.
Četvrtak
19.00 Hobro - Lingbi GG (1,69)
19.00 Varbergs - Laholms GG (1,64)
Ukupna kvota: 3,96
BONUS VIDEO: Kladioničarske priče Milana Đurice
SRBI PREBILI ENGLESKE HULIGANE U BEOGRADU? Noćni obračun u centru srpske prestonice
Srbija i Engleska igrali su u utorak uveče u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo, a najnovije vesti koje se toga tiču vezane su za navijače.
10. 09. 2025. u 15:58
CRNOGORSKO PRANjE OBRAZA POSLE BRUKE U ZAGREBU: Navijači iz Crne Gore došli u Beograd, a tamo... (FOTO)
Najnovije vesti vezane za fudbalska dešavanja na Balkanu su prilično burna.
10. 09. 2025. u 13:08
HAOS NA POMOLU! Srbija - Albanija bez publike, u meču koji odlučuje o plasmanu na Svetsko prvenstvo?!
Srbija i Engleska igrali su u utorak uveče u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo, a najnovije vesti koje se toga tiču nisu baš svetle. Albanija treba da dođe u Beograd, na "meč odluke" u našoj grupi, a možda ta utakmica bude bez prisustva publike.
10. 09. 2025. u 12:17
Komentari (0)