OBA TIMA DAJU GOL: Evo današnjih predloga za igru "GG"

В.М.

11. 09. 2025. u 09:06

ZA danas vam predlažemo dve utakmice na kojima su veliki izgledi da će obe ekipe tresti protivničke mreže, uprkos iznad prosečnim kvotama za ovu igru.

Četvrtak

19.00 Hobro - Lingbi GG (1,69)

19.00 Akranes - Brejdablik GG (1,43)
19.00 Varbergs - Laholms GG (1,64)

Ukupna kvota: 3,96

