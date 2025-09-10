Tip fudbal

NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za sredu

В.М.

10. 09. 2025. u 09:27

REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.

НАШИ ПРЕДЛОЗИ: Тип - тикет за среду

Foto: Printscreen

Sreda

16.30 Otrant - Igalo 2 (1,85)

16.30 Grbalj - Podgorica 2 (1,90)
20.00 RE Virton - Krosing 1 (1,85)

Ukupna kvota: 6,50

