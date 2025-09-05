Tip fudbal

VREDI POKUŠATI: Tiket sa VELIKOM kvotom i još većim DOBITKOM!

В.М.

05. 09. 2025. u 09:14

ZA danas svo vam izdvojili tri predloga koji daju odličnu ukupnu kvotu.

FOTO: M. Vukadinović

Petak

10.00 Beroe - Botev P. 1 (3,30)

20.45 Crna Gora - Češka 1X&3+ (2,87)
20.45 Slovenija - Švedska X&GG (4,35)

Ukupna kvota: 41,19

