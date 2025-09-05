Tip fudbal

NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za petak

В.М.

05. 09. 2025. u 08:39

REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.

НАШИ ПРЕДЛОЗИ: Тип - тикет за петак

Foto: Profimedia

Petak

17.30 TPS - Ekenas 1 (1,92)

18.00 Zlin "B" - Union Hlubina 1 (1,83)
20.45 Keri - Kob Rakblers 2 (1,82)

Ukupna kvota: 6,39

BONUS VIDEO: Kladioničarske priče Milana Đurice

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
IGRA JE PODIGNUTA NA NAJVIŠI MOGUĆI NIVO

IGRA JE PODIGNUTA NA NAJVIŠI MOGUĆI NIVO