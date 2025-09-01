Tip fudbal

PREDLOZI ZA GOLOVE: "Tip" izdvaja - vi birate

В.М.

01. 09. 2025. u 14:00

ZA danas smo vam spremili tri predloga koji daju lepu ukupnu kvotu.

FOTO: I. M.

Ponedeljak

20.00 Dubočica - FAP UG 3+ (2,18)

21.30 Leganes - Deportivo La Korunja G 1-2 (1,65)
0.15 Platense - Godoj Kruz prvo poluvreme gost 0 golova (1,31)

Ukupna kvota: 4,71

