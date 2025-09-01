VREDI POKUŠATI: Tiket sa VELIKOM kvotom i još većim DOBITKOM!
ZA danas svo vam izdvojili tri predloga koji daju odličnu ukupnu kvotu.
Ponedeljak
20.00 Dubočica - FAP sigurna pobeda 1 (3,00)
22.00 Himnasija La Plata - Atletiko Tukuman X (2,85)
Ukupna kvota: 23,94
BONUS VIDEO: Kladioničarske priče Milana Đurice
