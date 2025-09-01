Tip fudbal

VREDI POKUŠATI: Tiket sa VELIKOM kvotom i još većim DOBITKOM!

В.М.

01. 09. 2025. u 10:50

ZA danas svo vam izdvojili tri predloga koji daju odličnu ukupnu kvotu.

Foto: Profimedia

Ponedeljak

20.00 Dubočica - FAP sigurna pobeda 1 (3,00)

20.45 Čelmsford siti - Farnboro 2 (2,80)
22.00 Himnasija La Plata - Atletiko Tukuman X (2,85)

Ukupna kvota: 23,94

TOKEN6900 Pretprodaja se završava za 24 sata: Murad kaže da će SPX6900 biti veći od Bitcoina , dok cilja na Ethereum

