VREDI POKUŠATI: Tiket sa VELIKOM kvotom i još većim DOBITKOM!

В.М.

31. 08. 2025. u 12:00

ZA danas svo vam izdvojili tri predloga koji daju odličnu ukupnu kvotu.

FOTO: Tanjug/AP/David Davies

Nedelja

15.00 Brajton - Mančester siti 2&GG (3,20)

17.30 Liverpul - Arsenal 1&GG (4,00)
20.00 Aston vila - Kristal palas 1 (1,88)

Ukupna kvota: 24,06

