PREDLOZI ZA GOLOVE: "Tip" izdvaja - vi birate
ZA danas smo vam spremili tri predloga koji daju lepu ukupnu kvotu.
Ponedeljak
18.30 Udineze - Verona D 1-2 (1,60)
21.00 Njukasl - Liverpul |GG
Ukupna kvota: 9,49
BONUS VIDEO: Kladioničarske priče Milana Đurice
Preporučujemo
NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za ponedeljak
25. 08. 2025. u 07:05
3+ TIKET ZA DANAS: Na ovim utakmicama mreže će se "sigurno" tresti
25. 08. 2025. u 08:25
BRAVO DEVOJKE! Srbija grabi ka odbrani svetskog zlata
25. 08. 2025. u 10:00
HRVATSKA ZAPANjENA: Bed blu bojsi dobili batine? (VIDEO)
Najnovije vesti iz sveta navijača iznenadile su Hrvatsku.
25. 08. 2025. u 14:10
JEZIVA SMRT: Migranti zverski pretukli fudbalera, Arseniju nije bilo spasa
Tragedija je zadesila fudbal.
24. 08. 2025. u 18:58
KRISTIJANO RONALDO POSTAO MUSLIMAN?! Da li će da promeni i ime?
Kristijano Ronaldo, jedan od najboljih fudbalera svih vremena, iznenadio je mnoge svojim ponašanjem na poslednjoj utakmici.
24. 08. 2025. u 20:01
Komentari (0)