OBA TIMA DAJU GOL: Evo današnjih predloga za igru "GG"
TIP vam za danas predlaže tri utakmice na kojima se očekuje da obe ekipe zatresu mrežu protivnika.
Ponedeljak
16.00 Skantorp - Halifaks GG (1,74)
21.00 Njukasl - Liverpul GG (1,48)
Ukupna kvota: 3,78
