OBA TIMA DAJU GOL: Evo današnjih predloga za igru "GG"
TIP vam za danas predlaže tri utakmice na kojima se očekuje da obe ekipe zatresu mrežu protivnika.
Nedelja
13.30 Grojter F. - Holštajn K. GG (1,52)
18.00 Orhus - Vejle GG (1,72)
Ukupna kvota: 4,15
