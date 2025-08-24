Tip fudbal

NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za nedelju

В.М.

24. 08. 2025. u 09:10

REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila nekoliko zanimiljvih predloga.

FOTO: Profimedia

Nedelja

13.30 Antverpen - Mehelen 1 (2,05)

14.00 Grashopers - Vintertur 1 (2,05)
16.00 KI Klaksvik - HB Toršavn 1 (1,50)

Ukupna kvota: 6,30

