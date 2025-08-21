VREDI POKUŠATI: Tiket sa VELIKOM kvotom i još većim DOBITKOM!
ZA danas svo vam izdvojili tri predloga koji daju odličnu ukupnu kvotu.
Četvrtak
18.30 Mitjiland - Kups 1&3-6 (1,80)
20.00 Panatinaikos - Samsusnpor 1&0-3 (2,25)
20.30 Leh Poznanj - Genk GG&3+ (1,95)
20.45 Rijeka - PAOK X2&0-2 (2,10)
Ukupna kvota: 28,60
