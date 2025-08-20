Tip fudbal

PREDLOZI ZA GOLOVE: "Tip" izdvaja - vi birate

В.М.

20. 08. 2025. u 13:30

ZA danas smo vam spremili tri predloga koji daju lepu ukupnu kvotu.

ПРЕДЛОЗИ ЗА ГОЛОВЕ: Тип издваја - ви бирате

Foto: Profimedia

Sreda

21.00 Bode glimt - Šturm Grac |1-3&||1-3 (1,85)

21.00 Fenerbahče - Benfika GG (1,65)
21.00 Bolton - Reding D 2-4 (1,65)

Ukupna kvota: 5,04

BONUS VIDEO: Kladioničarske priče Milana Đurice

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ALBANCI SIKTE OD BESA: Ne mogu da veruju šta se desilo u Beogradu

ALBANCI SIKTE OD BESA: Ne mogu da veruju šta se desilo u Beogradu