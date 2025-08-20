3+ TIKET ZA DANAS: Na ovim utakmicama mreže će se "sigurno" tresti
REDAKCIJA Tipa pronašla je za vas četiri utakmice na kojima se očekuju golovi.
3+ TIKET ZA SREDU
13.35 Peking guan - Junan jukun UG 3+ (1,38)
21.00 Bazel - Kopenhagen UG 3+ (2,08)
21.00 Bode glimt - Šturm Grac UG 3+ (1,50)
Ukupna kvota: 4,31
