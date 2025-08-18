KAKVA DRAMA NA "ELAND ROUDU": Fino pojačane "karamele" će imati šta da kažu protiv nekadašnjeg prvaka koji se vratio u Premijer ligu

ZAVESU na prvo kolo Premijer lige spustiće Lids i Everton koji ukrštaju koplja na "Eland roudu" (21.00).

FOTO: Profimedia

Nakon dve godine provedene u Čempionšipu, Lids je osvojio titulu i na trijumfalan način se vratio u Premijer ligu. Engleski velikan sa "Eland rouda" je uz Barnli obezbedio direktnu promociju, a preko plej-ofa im se priključio i Sanderlend.

Ovi timovi znaju da će im biti teško da opstanu u eliti, a to se pre svega odnosi na Lids koji se nije preterano pojačavao preko leta, doveo je nekoliko zanimljivih, iskusnih igrača, ali stiče se utisak da je ukupni kvalitet ekipe koji Danijel Farke ima na raspolaganju ispod premijerligaškog kvaliteta.

Jedno od ključnih pojačanja domaćina je Dominik Kalver Luin koji je veći deo svoje karijere proveo u Evertonu, ali povrede su ga usporile i ovaj nekadašnji reprezentativac Engleske nije na nivou na kojem je nekada bio.

Ono što će biti ključ "paunovima" su igre kod kuće, prošle sezone su izgubili samo jedan meč na "Eland roudu", a ove ponovo moraju osvajati veliki broj bodova pred svojim navijačima kako bi opstali u eliti.

Sa druge strane, nakon što je odradio odličan drugi sezone sa Evertonom, legendarni Dejvid Mojes je dobio novac na trošenje preko leta i doveo je nekoliko veoma zanimljivih igrača.

Najskuplja pojačanja su Tierno Bari i Kiran Duzburi Hol, a najveće ime od svih je Džek Griliš koji je doveden na pozajmicu sa pravom oktupa od 50 miliona funti i trebao bi biti glavni igrač "karamela".

Optimizam je veliki u redovima Evertona koji od ove sezone igra na novom stadionu, što dodatno potpaljuje maštu navijača da je ovo sezona kada bi mogli da se vrate u gornji dom Premijer lige iz kojeg izostaju dugi niz godina.

Što se tiče predloga, tipujemo "iks" na poluvremenu ili kraju meča. Lids će biti motivisan, atmosfera na "Eland roudu" će biti sjajna, to će pokrenuti igrače, ali kvalitet je na strani Evertona koji ima bolje fudbalere, kao i iskusnijeg trenera, tako da bi trebali gledati veoma zanimljiv meč.

NAŠ TIP: |XvX (kvota 1,70)

TIP ZA HRABRIJE: X (kvota 3,25)

