NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za subotu

В.М.

17. 08. 2025. u 06:45

REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.

Foto Profimedia

16.00 Kari - KFG 1 (1,77)

17.00 Volfsberger - Blau vajs Linc 1(1,83)
19.00 Dinamo Batumi- Gagra 1 (1,78)

Ukupna kvota: 5,79

BONUS VIDEO: Kladioničarske priče Milana Đurice

