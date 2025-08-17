NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za subotu
REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.
Nedelja
16.00 Kari - KFG 1 (1,77)
19.00 Dinamo Batumi- Gagra 1 (1,78)
Ukupna kvota: 5,79
