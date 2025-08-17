Tip fudbal

NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za nedelju

В.М.

17. 08. 2025. u 06:45 >> 12:38

REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.

НАШИ ПРЕДЛОЗИ: Тип - тикет за недељу

Foto Profimedia

Nedelja

16.00 Kari - KFG 1 (1,77)

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

17.00 Volfsberger - Blau vajs Linc 1(1,83)
19.00 Dinamo Batumi- Gagra 1 (1,78)

Ukupna kvota: 5,79

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

BONUS VIDEO: Kladioničarske priče Milana Đurice

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
POTENCIJALNA MINA IZ KOMŠILUKA: Evo zašto treba izbegavati igranje na prvog protiv poslednjeg

POTENCIJALNA MINA IZ KOMŠILUKA: Evo zašto treba izbegavati igranje na prvog protiv poslednjeg