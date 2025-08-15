Tip fudbal

3+ TIKET ZA DANAS: Na ovim utakmicama mreže će se "sigurno" tresti

В.М.

15. 08. 2025. u 08:20

ZA danas smo vam spremili četiri predloga.

Profimedia

3+ TIKET ZA PETAK

11.30 Peninsula - Brizbejn siti UG 3+ (1,42)

13.35 Šangaj port - Henan UG 3+ (1,27)
14.00 Junan jukun - Vuhan tri tauns UG 3+ (1,65)
20.45 Ren - Marselj UG 3+ (2,05)

 Ukupna kvota: 4,97

