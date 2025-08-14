LAGANO DOLAZI: Evo današnjeg Tip "sigurica tiketa" sa četiri realne kvote
TIP vam je za danas sastavio tiket sa četiri "sigurice".
Četvrtak
19.30 Brendbi - Vikingur 1 (1,24)
20.00 Bešiktaš - Sent Patriks 1 (1,13)
20.00 Santa Klara - Larne 1 (1,16)
Ukupna kvota: 1,96
