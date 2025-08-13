Tip fudbal

VREDI POKUŠATI: Tiket sa VELIKOM kvotom i još većim DOBITKOM!

В.М.

13. 08. 2025. u 13:00

PREDLOZI koji mogu doneti odličan profit.

Foto: Profimedia

Sreda

18.00 Bašakšehir - Viking 2 (3,05)

21.00 Birmingem - Šefild junajted 1 (2,25)
21.00 PSŽ - Totenhem 2&GG (12,00)

Ukupna kvota: 82,35

