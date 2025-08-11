VREDI POKUŠATI: Tiket sa VELIKOM kvotom i još većim DOBITKOM!

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić na svom Instagram profilu objavio je snimak sa nedavno održane konferencije za novinare na kojem je jasno odgovorio na tvrdnje novinara Slobodana Stupara sa BBC-a, koji je u svojim izjavama uporedio Srbiju sa ustaškim režimom i komentarisao da se godišnjica akcije "Oluja" u Srbiji obeležava na način koji podseća na proslave u Hrvatskoj.