OBA TIMA DAJU GOL: Evo današnjih predloga za igru "GG"

В.М.

07. 08. 2025. u 09:30

TIP vam za danas predlaže četiri utakmice na kojima se očekuje da obe ekipe zatresu mrežu protivnika.

ОБА ТИМА ДАЈУ ГОЛ: Ево данашњих предлога за игру ГГ

FOTO: Profimedia

Četvrtak

18.00 Frederikštad - Mitjiland GG (1.65)

19.00 Viking - Bašakšehir GG (1.55)
20.30 Lugano - Celje GG (1.68)
21.00 Partizan - Hibernijan GG (1.95)

Ukupna kvota: 8.38

