OBA TIMA DAJU GOL: Evo današnjih predloga za igru "GG"
TIP vam za danas predlaže četiri utakmice na kojima se očekuje da obe ekipe zatresu mrežu protivnika.
Četvrtak
18.00 Frederikštad - Mitjiland GG (1.65)
19.00 Viking - Bašakšehir GG (1.55)
20.30 Lugano - Celje GG (1.68)
21.00 Partizan - Hibernijan GG (1.95)
Ukupna kvota: 8.38
