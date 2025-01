VELIKANI U PROBLEMU: Pari Sen Žermen i Mančester siti na ivici eliminacije iz Lige šampiona

DERBI sedmog kola Lige šampiona odigraće stari znanci Pari Sen Žermen i Mančester siti.

FOTO: AP/Tanjug

Malo ko je na početku sezone mogao da očekuje da će ovaj susret biti ovako važan, jer tim koji danas izgubi u poslednjem kolu će imati imperativ pobede kako bi izborio doigravanje za prolaz u osminu finala. To bi u slučaju remija mogla da bude sudbina oba tima.

Parižani dominiraju na domaćoj sceni i gotovo je izvesno već sada da će odbraniti naslov prvaka Francuske, ali u Ligi šampiona im ne cvetaju ruže i moglo bi se reći da se nisu baš najbolje snašli u novom formatu.

Sada je u pitanju prolaz u nokaut fazu, koji su "sveci" poslednji put propustili u sezoni 2011/12, kada su ostali treći iza Red bul Salcburga zbog slabijeg međusobnog odnosa, tačnije manje golova u gostima. To pravilo je u međuvremeno ukinuto, ali bi i po novim, sada važećim pravilima PSŽ tada ostao treći.

Izabranici Luisa Enrikea su se delimično "osvetili" Salcburgu u prošlom kolu ovog izdanja Lige šampiona kada su pobedili sa 3:0.

Bila je to njihova ubedljivo najbolja partija u ovoj sezoni Lige šampiona, imajući u vidu da im je to tek druga pobeda posle one u prvom kolu kada su na jedvite jade savladali Đironu, autogolom u 90. minutu.

Mora se biti pošten pa istaći da je Pari Sen Žermen imao verovatno najteži raspored od svih ekipa u Ligi šampiona. Igrali su sa Arsenalom, Bajernom, madridskim Atletikom, sada ih očekuje duel sa šampionom Engleske, a u poslednjem kolu, možda odlučujućem, dočekuje ih nimalo naivni Štutgart.

S druge strane, Siti je dobio sve što je "morao" osim Fajenorda kod kuće, protiv koga je prokockao vođstvo od 3:0 do 75. minuta. Bio je to drugi remi, posle startnih 0:0 protiv Intera, a bodove su "građani" izgubili i u porazima od Juventusa, odnosno lisabonskog Sportinga.

Silu su demonstrirali protiv slabašnih Slovana i Sparte. Protiv timova iz nekadašnje Čehoslovačke postigli su zbirno devet golova, od ukupno 14, koliko imaju na kontu.

Teško je reći ko je favorit u ovom meču. Siti je izašao iz krize, ali ne sasvim, što potvrđuju remiji sa Brentfordom i Evertonom. S druge strane, PSŽ igra veoma sigurno kod kuće u poslednje vreme. Osim poraza od Atletika početkom novembra ispustili su samo još Nant i PSV s kojima su odigrali 1:1.

Očekujemo da će obe ekipe ići na pobedu, a to znači da će biti golova na obe strane.

