POVRATAK NA POBEDNIČKU STAZU: Čelsi je u prvom delu sezone demolirao "vukove"

POSLEDNjU utakmicu 22. kola Premijer lige odigraće Čelsi i Vulverhempton koji ukrštaju koplja na "Stamford bridžu" od 21.00.

FOTO: Tanjug/AP

Uoči rimokatoličkog Božića, Čelsi je bio jedna od najboljih ekipa Premijer lige, ali od tada je njegova forma doživela strmoglavi pad. "Plavci" nisu pobedili ni na jednom od poslednjih pet mečeva u Premijer ligi i tako izgubili korak za vodećim Liverpulom toliko da uprkos tome što su ne tako davno bili najbliži izazivač "redsima", sada više nisu ni među prva četiri na tabeli!

Pali su na šestu poziciju, mada imaju samo bod i odigran meč manje od četvrtoplasiranog Sitija, te bi ih pobeda na večerašnjem susretu vratila na mesta koja vode u Ligu šampiona.

Vezali su remije sa Palasom i Bornmutom na poslednje dve utakmice, a ono što posebno brine je njihova nemogućnost da sačuvaju prednost. Na oba ta susreta su stizali do prednosti, ali to im nije bilo dovoljno da dođu do čitavog plena i menadžer Enco Mareska mora poraditi sa svojim izabranicima na "zatvaranju" utakmica.

Tradicija kaže da im večerašnji rival neće biti lak jer na "Stamford bridž" dolazi Vulverhempton koji ih je savladao tri puta u minule dve sezone, ali prvi ovosezonski duel pripao je Čelsiju (6:2) što može dati preko potrebo samopouzdanje Palmeru i družini.

Što se tiče gostiju, "medeni mesec" Vulvsa od kada ih je preuzeo menadžer Vitor Pereire je završen. Portugalski menadžer je preporodio ekipu koja je 2024. završila pobedama nad Lesterom i Junajtedom uz remi sa Totenhemom, ali 2025. nije započela kako su se gosti nadali.

Doživeli su ubediljve poraze od Notingema i Njukasla (0:3) zbog kojih je euforija u klubu splasnula i jasno im je da ih očekuje grčevita borba za opstanak u drugom delu sezone.

Vulverhempton je trenutno 17. na tabeli i jedino što ga drži izvan zone ispadanja je bolja razlika od Ipsviča (prvi tim ispod crte) sa kojim je izjednačen po broju osvojenih bodova.

Izostanci više muče domaćina koji je bez Fofane, Badijašila, Čilvela, Duzburija Hola, Mudrika... dok su pod upitnikom Enco Fernandez i Kol Palmer koji imaju blaže povrede, ali se očekuje da zaigraju.

Kod gostiju neće biti Moskere, Kalajdžića i Gonzaleza.

Čelsi bi trebao da diktira tempo i kontroliše igru, ali gosti su poznati po tome da vole da napadaju iz tranzicije, tako da bi trebali gledati veoma zanimljim meč.

Golovi su redovna pojava kada igraju ovi rivali, a uz njih dodajemo duplu šansu na "plavce" koji će biti silno motivisani da pred svojim navijačima na "Stamford bridžu" prekinu niz slabih igara.

NAŠ TIP: 1X&|1+||1+ (kvota 1,62)

