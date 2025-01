FIKS NA NEKADAŠNJEG PRVAKA EVROPE: Siloviti napad "zeleno-belih" ovoga puta neće biti zaustavljen

U zaostaloj utakmici 11. kola škotskog Premijeršipa gledaćemo duel Seltika i Dandi junajteda koji se sastaju na "Seltik parku" od 20 časova i 45 minuta.

Foto: Profimedia

Kao što je bilo očekivano pre starta sezone, fudbaleri Seltika vode glavnu reč u škotskom Premijeršipu. Dominiraju od samog starta prvenstva i ubedljivo su prvi na tabeli sa čak 13 poena prednosti u odnosu na drugoplasirani Rendžers.

Individualni kvalitet koji imaju igrači domaćih daleko je veći od ostatka lige i to se najbolja ogleda u gol-razlici "zeleno-belih" nakon 20 odigranih utakmica, 55:7.

Doživeli su samo jedan poraz do sada i to od Rendžersa (0:3) drugog januara, ali par dana kasnije rutinski su se vratili na trijumfalne staze pobedom nad Sent Mirenom (3:0).

Današnji rival biće im Dandi junajted koji igra veoma dobro ove sezone i jedno je od prijatnijih iznenađenja Premijšipa. Gosti konstantno pružaju soldine partije, nema velikih oscilacija u njihovim nastupima i ovaj susret dočekuju na trećoj poziciji sa 34 boda na svom saldu.

Krajem prošle i početkom ove godine Dandi je bio u seriji od tri vezana trijumfa, međutim ona je okončana proteklog vikenda kada ga je Harts savladao pogotkom Penrisa (0:1).

Večerašnji rivali su već odigrali jedan meč ove sezone kada su 22. decembra na "Tanadajs parku" podelili plen u meču bez golova.

Dandi je uspeo da odoli naletima Seltika na tom susretu, ali ne verujemo da silovita navala "zeleno-belih" "omanuti" na "Seltik parku" i očekujemo rutinski trijumf nekadašnjeg prvaka Evrope.

NAŠ TIP: 1&2-5 (kvota 1,55)

