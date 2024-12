NASTAVAK SUNOVRATA ILI NAJAVA BOLJIH DANA? Pamtite li kada je poslednji put Siti bio van prva četiri za Boksing dej?

U 18. kolu engleske Premijer lige Mančester siti dočekuje Everton. Utakmica je na programu u četvrtak od 13.30 časova.

Šampion je u prošlom kolu nastavio sa lošim igrama i rezultatima, izgubivši sa 2:1 od probuđene Aston vile, dok su "karamele" najavile prodor u sredinu tabele novim remijem bez golova protiv ekipe iz vrha tabele - posle Arsenala to im je uspelo i protvi Čelsija.

Sunovratu "građana"kao da se ne nazire kraj. Poraz od Aston vile bio im je šesti u prvenstvu a svi su došli u poslednjih osam kola, samo na kratko je bila prekinuta ova crna serija početkom decembra kada su pobedili Notingem forest sa 3:0 i odigrali 2:2 protiv Kristal palasa.

Prošle i pretprošle sezone su boking dej dočekali sa pet, odnpsno šest bodova više, iako su u obe sezomne imali po dve utakmice manje odigrane. Šest poraza su za Božić imali u prethodne tri sezone zajedno-

Računajući sva takmičenja, imaju samo tu jednu pobedu prtiv Notingema na poslednjih 12 utakmica.

Tako su bili dominantni u poslednje četiri sezone, ali čini se da je toj dominaciji sada kraj. Sve osim pobede protiv Evertona bio bi poslednji znak za uzbunu za Pepa Gvardiolu koji u poslednjim nedeljama pokušava sve ne bi li preokrenuo stvari, ali neki šraf u njegovoj mašineriji se izgleda negde otkačio, a Španac za sada ne uspeva da ga pronađe i zameni.

U jednom trenutku se učinilo da je problem bio u odsustvu Kevina de Brujnea i zaista, kada sse Belgijanac vratio na kratko su stvari počele da se popravljaju (to je bio onaj period pobede protiv Notingema), ali ispostavilo se da to nije to.

Na povratak najboljeg igrača sveta Rodrija čekaće se još dugo, a ne pomažu ni odsustva Edersona, Dijaza i Boba.

Everton se, sa druge strane, pokazao kao težak protivnik za najbolje klubove lige, pošto je nedavno Arsenal i Čelsi zadržao bez golova.

Ovi rezultati upotpunjuju niz od pet utakmica bez rimljenog gola u poslednjih šest ligaških utakmica, što je ekipu Šona Dajča pomerilo četiri boda dalje od zone ispadanja.

Međutim, napad Evertona i dalje zabrinjava, pošto su postigli samo 14 golova u Premijer ligi, lošiji je samo Sautempton u tom segmentu igre,

Everton je bio posebno neuspešan u gostima, sa samo jednom ligaškom pobedom u više od godinu dana.

Što se tiče sastava, Everton će biti bez suspendovanog Ešlija Janga, dok je Meknil pod znakom pitanja zbog povrede kolena.

"Karamele su izbegle poraz u samo dva od pslednjih 15 susreta sa Mančester sitijem, oba remija. Zanimljiva je međutim tradicija međusobnih susreta ovih ekipa u decembru, jer poslednjih osam puta kada su igrali u ovom mesecu samo jednom se nije desilo da oba tima daju gol.

NAŠ TIP: 1&2-3| (kvota 3,38)

