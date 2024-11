KAKVO FINALE KOPA LIBERTADORES: Nastavlja se dominacija brazilskih klubova, Mineiro je van forme - smeši se prva titula Botafogu

MONUMENTAL stadion u Buenos Ajresu ugostiće finaiste ovogodišnjeg Kopa Libertadores, klupskog prvenstva Južn Amerike. Da li će Atletiko Mineiro osvojiti drugu titulu ili će se prvi put radovati navijači slavnog Botafoga, saznaće se posle ovog svebrazilskog finala.

Foto: Profimedia

Do 2020. godine samo u dva finala igrali su dve brazilske ekipe, a od tada je ovo četvrto u pet godina.

Susret dolazi u zao čas po Mineiro koji je u seriji od deset utakmica bez pobede, koja seže još u polufinale Kopa Libertadores pre skoro mesec dana. Protivnik je tada bio River plejt, na čijem stadionu se igra finale, pa je jasno kome će biti naklonjena domaća publika.

Mineiro je do finala došao pobedom protiv Rivera u prvoj utakmici polufinala, ali od tog 23. oktobra su odigrali deset utakmica bez ijedne pobede! U revanšu je bilo 0:0, dovoljno za prolaz u finale, ali usledilo je šest poraza i tri remija. Ispali su iz Kupa Brazila dvema pobedama od Flamenga, a u prvenstvu dodali četiri poraza i tri remija, uključujući i jedan bez golova protiv Botafoga.

S druge strane, "usamljene zvezde" su još od sredine avgusta izgubile samo jedan meč i to revanš polufinala Kopa libertadores od Penjarola, ali su u prvoj utakmici već rešili posao pobedom od 5:0, pa ih 1:3 iz Montevidea nije nimalo uzdrmalo.

Ono što može da ih uzdrma je serija os tri nerešene utakice u prvenstvu, zbog čega bi mogli već drugu godinu za redom da u završnici izgube "već dobijenu" titulu prvaka Brazila.

I dalje su prvi na tabeli ali sada imaju samo tri boda više od Palmeirasa. Prošle godine su do 33. kola bili prvi, a onda pali na drugo mesto i nikada se više nisui do kraja sezone vratili na čelo, iako su veći deo sezone imali veliku prednost, u jednom trenutku čak 12 bodova. Sve to uprskali su krajem sezone, očajnom završnicom - osvojili su samo šest bodova u poslednjih 12 kola, bez ijedne pobede.

Poslednjih šest susreta ove dve ekipe došlo je NG, a Botafogo je nešto uspešniji sa 3:2 u pobedama, što uz trenutnu formu obeju ekipa ukazuje da će se navijači "alvinegra" konačno radovcati tituli prvaka Južne Amerike. Usto, verovatno će imati i podršku domaće publike, jer je Mineiro izbacio njihove ljubimce u polufinalu.