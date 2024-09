PERFEKTNA BARSELONA NA NAJTEŽEM ZADATKU DO SADA: "Žuta podmornica" zna kako se pobeđuju Katalonci

U jednom od najzanimljivijih utakmica sedmog kola La lige, fudbaleri Viljareala će ugostiti Barselonu na "Keramici" od 18.30.

Barselona je odlično započela avanturu sa Hansijem Flikom na klupi, Nemac je naštelovao katalonskog giganta koji igra veoma dobro u prvenstvu i trenutno je prvi na tabeli sa maksimalnim brojem osvojenih bodova iz uvodnih pet kola.

Nije impresivno to što je sakupljeno 15 bodova, već način na koji je to učinjeno, Barsa igra izuzetno ofanzivno, napadčki je veoma raspoložena i postigla je čak 17 golova do sada, što je preko tri u proseku!

Dovoljno je pogledati samo listu strelaca La lige koju predvodi Levandovski sa četiri gola, dok su tik iza njega Rafinnja, Lamal i Olmo sa po po tri pogotka na svom saldu.

Posebno je pažnju privukao supertalentovani Jamal koji je sjajne igre na Evropskom prvenstvu preneo na klupski fudbal i slobodno se može reći da je već sada jedan od najboljih fudbalera na svetu.

Pored prvenstva, Barsa ima obaveze i u Ligi šampiona koju je započela sredinom nedelje neočekivanim porazom od Monaka (1:2), prvim u eri Hansija Flika, mada treba istaći da je njemu kumovalo rano isključenje Erika Garsije koji je nespretno reagovano nakon lošeg dodavanja Marka Andrea ter Štegena

Sa druge strane, Viljareal po prvi put nakon četiri sezone ne igra ni u jednom evropskom takmičenju, u mogućnosti je da se potpuno fokusira na La ligu i to mu se isplaćuje jer je neporažen nakon uvodnih pet kola.

Ne samo da ne zna za neuspeh, već je ostvario tri pobede i sa 11 sakupljenih bodova nalazi se u grupi timova koji gledaju u leđa neprikosnovenoj Barseloni.

Ono što je karakteristično za "žutu podmornicu" je to da igra utakmice sa velikim brojem pogodaka, a o tome najbolje svedoči njega gol razlika, 11:8, što znači da u proseku pada gotovo četiri gola po meču na susretima Viljaerala.

Takođe, na svakoj utakmici domaćina ove sezone su oba tima tresla mrežu, a ako na to dodamo da je na poslednjem obračunu današnjih rivala bilo 5:3 za Viljareal, jasno je zašto svi očekuju novu goleadu.

Što se tiče izostanaka, oba tima imaju problema sa njima. Domaćini su bez Kamvabale, Morena, Fojta i Pedraze, dok će kod gostiju meč propustiti Lopez, Olmo, Bernal, Kristensen, Arauho, De Jong i Gavi.

