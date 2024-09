KADA IGRA BILBAO IZNENAĐENJA NEMA: Autsajderi nisu pobedili na poslednjih 17 utakmica Baskijaca

NA otvaranju sedmog kola španske La lige, Leganes će na "Butarku" ugostiti Atletik Bilbao (19.00).

Domaćin se ove sezone vratio u elitu i solidno je započeo svoju avanturu u La ligi. Dosta je dobro izgledao u uvodne tri utakmica na kojima je bio neporažen i osvojio pet bodova, ali nakon toga su usledili neuspesi protiv Majorke i Betisa.

Iako je dobro izgledao na uvodnim utakmicama, u poslednje tri nije postigao nijedan gol, što brine navijače, ali trener ekipe Borha Himenez uverava da tim nema problem sa postizanjem golova i da će se to vremenom rešiti.

Leganes je prošle sezone u Segundi imao jedan od najjačih domaćih terena i mora nastaviti da igra dobro na svom terenu kako bi ostao u eliti što mu je glavni cilj ove sezone.

Danas mu na noge dolazi Bilbao koji je prošle godine imao sjajnu kampanju, bio je nadomak plasmana u Ligu šampiona, ali na kraju je posustao i zauzeo peto mesto.

Pošto preko leta nisu prodali nijednog značajnijeg igrača, gosti su sa dosta optimizma ušli u novu sezonu. Ipak, nisu započeli prvenstvo kako su očekivali i nakon pet odigranih utakmica imaju sedam bodova na svom saldu i zauzimaju 11. mesto na tabeli.

Doduše, na poslednje tri utakmice baskijski "lavovi" su upisali dve pobede tako da polako podižu formu i osvojena tri boda na današnjem meču bi ih lansirala u gornji dom tabele.

Ono što je zanimljiva stvar kod Atletika je to da na njegovim utakmicama autsajder po kladionicama gotovo nikad ne pobeđuje, to je bio slučaj na poslednjih 17 utakmica čete Ernesta Valverdea, tako da će do iznenađenja večeras teško doći.

Gosti će večeras biti bez svog prvog golmana Unaja Simona, ali i pored toga tipujemo duplu šansu na njih uz koju dodajemo malo golova što je redovna pojava na utakmicama Leganesa.

NAŠ TIP: X2&0-3 (kvota 1,50)

