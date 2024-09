DEBITANT NEĆE BITI TOPOVSKA HRANA: Ukrajinci se uzdaju u veće iskustvo u Ligi šampiona

BOLONjA dočekuje Šahtjor iz Donjecka u prvom kolu Lige šampiona. Utakmica se igra na stadionu "Renato dal Ara" od 18.45.

Foto: Profimedia

Biće ovo debi "hrtova" u ligaškom delu elitnog evropskog klupskog takmičenja, ali ne i baš pravi debi, jer su "rosoblui" igrali u sezoni 1964/65. Kupa evropskih šampiona, ali su već na prvoj prepreci zaustavljeni od strane Anderlehta.

Prošlo je dakle tačno šezdeset godine od prvog nastupa Bolonje u najjačem evropskom klupskom takmičenju. Mnogo toga se promenilo od tada, a ove nedelje će Bolonja biti jedan od pet klubova koji će se prvi put takmičiti u Ligi šampiona.

Postala je tako 11. italijanski klub koji je stigao do grupne faze. To pravo obezbedili su osvajanjem petog mesta u italijanskoj Seriji A sa 68 bodova. Tijago Mota, koji je vodio tim autsajdera do ovog uspeha, prihvatio je letos ponudu Juventusa, a na njegovo mesto došao je doskorašnji trener Fiorentine Vinčenco Italijano, koji je izgubio u poslednja dva finala Lige evropskih konferencija pa se može reći da ima iskustva u evropskim kupovima.

Međutim, "hrtovi" još uvek čekaju svoju prvu pobedu u takmičarskim mečevima u novoj sezoni, nakon razočaravajućih remija kod kuće i poraza od Napolija sa 3:0. Prošlog vikenda, Bolonja je morala da postigne dva gola da bi osvojila bod protiv novajlije u ligi Koma koji je vodio do nadoknade vremena.

Povrede su bile jedan od većih problema s kojim se na startu novog posla suočio Italijano, ali ovih dana se polako stvari popravljaju, pošto su defanzivci Emil Holm i Martin Erlić ponovo dostupni za selekciju. Međutim, Usama el Azuzi i Nikolo Kambijagi zadobili su teške povrede kolena prošlog meseca i biće dugo van terena, dok se povratak reprezentativca Škotske Luisa Fergusona očekuje nešto ranije, ali sigurno ne za duel sa Ukrajincima.

Šahtjor iz Donjecka stigao je do četvrtfinala Lige šampiona 2011. godine, ali od tada su samo još dva puta prošli grupu. Međutim, u poslednjih 15 godina samo jednom su propustili grupnu fazu, bilo je to 2016/17. kada ih je u trećoj rundi kvalifikacija iznenadio Jang bojs.

Prošla sezona bila je šesta uzastopna kako su zaustavljeni u grupnoj fazi.

Pod vođstvom hrvatskog trenera Marina Pušića, Šahtjor je osvojio 15. titulu šampiona Ukrajine, sa dva boda više od Dinama iz Kijeva, a osvojio je i kup, čime je uzeo devetu domaću duplu krunu. Ove sezone, međutim, već su doživeli dva poraza, dok su prošle sezone imali samo tri za celu sezonu. Artem Bondarenko je postigao het-trik i pomogao im da savladaju Karpate Lavov sa 5:2, ali su trenutno tek na šestom mestu posle pet utakmica.

Napadač Šahtjora Danilo Sikan postigao je četiri gola u šest utakmica Lige šampiona prošle sezone, a i sada je najbolji strelac kluba sa tri gola ove sezone. Georgij Sudakov, koji je nedavno postigao gol za Ukrajinu u porazu od Češke, stvorio je najviše šansi (10) i napravio najviše pasova (229) među igračima Šahtjora u grupnoj fazi Lige šampiona prošle sezone.

Bolonja i ŠAhtjor se nikada do sada nisu sastajali, a ekipa iz Donjecka je do sada igrala 29 puta protiv ekipa iz Italije i ostvarila sedam pobeda, 17 poraza i pet neodlučenih, uz dosta lošu gol-razliku 20:53 na koju su najviše uticali visoko porazi od Lacija (1:5), Milana (0:4 i 1:4) i Rome (0:4).

Šahtjor se dakle ne snalazi dobro protiv italijanskih ekipa, a generalno ova ekipa igra lošije na strani, nego kod kuće odnosno kada je nominalni domaćin, jer od početka rata u Ukrajini, "rudari" svoje domaće mečeve igraju uglavnom u Nemačkoj ili Poljskoj.

NAŠ PREDLOG: 1✗&GG (kvota 2,18)

