ARSENAL JE SPREMAN ZA TITULU: "Tobdžije" pohod na tron počinju protiv redovne mušterije

FUDBALERI Arsenala ciljaju da ove godine konačno osvoje titulu, a prva prepreka biće im Vulverhempton koji dočekuju na "Emirejtsu" od 16 časova.

FOTO: Tanjug/AP

Poslednje dve sezone Arsenal je bio glavni konkurent Mančester sitiju u borbi za titulu. Nakon što je pretprošle ostao "bez gasa" u završnici prvenstva, to prošle nije bio slučaj i sve do poslednjeg kola je držao korak sa "građanima" koji su pobedom nad Vest hemom došli do četvrtog uzastopnog naslova osvajača Premijer lige.

Ponovo se očekuje da ove dve ekipe vode glavnu reč u prvenstvu, a u taboru "tobdžija" se nadaju da je konačno došlo vreme da svrgu Siti sa trona.

Ekipu za to definitivno imaju, popunjeni su po zvim pozicijama, imaju veliki broj kvalitetnih igrača, a preko leta su se dodatno ojačali dovođenjem jednih od najboljih mladih igrača na svetu, Rikarfa Kalafiorija koji je Bolonji plaćen nešto više od 40 miliona evra.

Jedini problem deluje da bi mogla da bude pozicija centafora, ali Arteta je izjavio da je Gabrijel Žezus izgledao odlično na pripremama, posebno je pohvalio njegovo ponašanje i zalaganje, tako da možemo očekivati dosta od sjajnog Brazilca.

Arsenalu će biti preko potrebno da odlično otvori prvenstvo, a prva prepreka biće mu Vulverhemtpon kojeg je pobeđivao na poslednjih šest međusobnih duela, uključujući prošlogodišnje trijumfe od 2:1 i 2:0.

Što se tiče Vulvsa, oni se oslanjaju na svog trenera Garija O'Nila koji polako izrasta u jednog od najboljih domaćih u Premijer ligi. Prvo je Bornmut održao u ligi bez većih problema, a zatim je prošle godine sa "vukovima" bio tvrd orah mnogo jačim ekipama i dobijao je velike pohvale za nastupe svojih izabranika.

Sada ga očekuje još teži posao jer je preko leta ostao bez dva veoma bitna šrafa u vidu Maksa Kilmana i Pedra Neta koji su bili među najboljim igračima u ekipi. Adekvatne zamene nisu dovedene, već nekoliko mladih i talentovanih fudbalera, tako da može biti veliki problem i engleski stručnjak će morati da pronađe rešenje da to nadomesti.

Vulverheptom je tradiconalno poznat kao dobra tranziciona ekipa, ima veoma brze igrače koji su ubitačni u kontra napadu i verujemo da će to ponovo biti stil igre koji će O'Nil forsirati ove sezone.

Ipak, zdravestvena situacija nije idealna na startu kampanje, povrede muče nekoliko startera poput Kunje i Lemine, kao i Podensa, odnosno Strand Larsena za koje je O'Nil rekao da će biti na raspolaganju, ali pitanje je u kakvoj se fizičkoj spremi nalaze.

Pored njih sigurno će odustvovati Semedo, dok će u redovima Arsenala meč propustiti Fabio Viera, Tomijasu i Tirni.

