VELIKAN NADOMAK ŠOKANTNOG ISPADANJA: Ispromašivao se u prvom meču i tako napravio sebi veliki problem pred revanš

U revanš utakmici prvog kola kvalifikacija za Ligu Evrope, fudbaleri Zire će ugostiti Šerif iz Tiraspolja. Azerbejdžanski vicešampion iz Moldavije donosi vredan gol prednosti pred svoje navijače na "Dalga arenu" gde će imati veliku podršku večeras od 18 časova.

Foto: Profimedia

Pre sedam dana u Moladviji je očekivano glavnu reč imao Šerif, "ose" su dominirale većim delom meča, stvarale su šanse, ali do gola nisu mogli i kazna za to došla je u samoj završnici susreta. Iako je Zira uputila samo jedan udarac na gol protivnika, on je bio "jedan ali vredan" jer ga je Volovi u 88. minutu pretvorio u prednost koju Zira večeras donosi pred svoje navijače na "Dalga arenu".

Ziri je ovo treći put da igra kvalifikacije za neko evropsko takmičenje, u oba navrata do sada je bila eliminisana u drugom kolu, doduše, prvi put u Ligi Evrope, a drugi put u Ligi konferencija.

Domaćin je klub koji se "uzdiže" u azejberdžanskom fudbalu, iako postoji samo deset godina već je redovan član vrha tabele i u predstojećim godinama bi, ako nastavi da napreduje, mogao da poremeti večitog vladara, ekipu Karabaga.

Prošle sezone kada je bila druga, Zira je primila samo 11 golova na 18 utakmica na "Dalga areni" i biće joj ponovo potrebna ta odlična defanzivna igra kako bi se plasirali u narednu fazu.

Sa druge strane, nakon osmogodišnje dominacije moldavskim fudbalom, Šerif nije uspeo da i po deveti uzastopni put osvoji titulu. Ona je otišla u ruke Petrokuba, tako da nakon dugog niza godine velikan iz Tiraspolja ne igra kvalifikacije već mora da se zadovolji pokušajem da se domogne Lige Evrope.

Preko leta su napravljena velike promene u ekipi, otišao je i došao veliki broj igrača, a takođe je napravljena rotacija i na klupi, pa kraj aut-linije ove sezone "ose" predvodi ukrajinski stručnjak Juri Gura.

Šerif je dosta iskusan što se tiče igranja u evropskim takmičenjima, ovo mu je čak 70. utakmica u Evropi, a najveće uspehe je beležio u sezoni 2021/22. kada je bio nadomak prolaska u nokaut fazu Lige šampiona (savladao Real Madrid te godine s rezultatom 2:1 na "Santijago Bernabeu".

Ipak, od istorije se ne živi, "ose" više nisu dominantne kao nekada i danas moraju biti mnogo bolje u realizaciji i ne smeju ponovo propuštati gol šanse, jer će se u suprotnom "spustiti" u kvalifikacije za Ligu konferencija.

Očekujemo još jedan "tvrd meč" u režiji Zire i Šerifa, te predlažemo malo golova na "Dalga areni".

