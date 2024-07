DEBITANT U BORBI ZA MEDALJU: Urugvaj je konačno zaustavljen i ostaje im samo utešna nagrada

KANADA i Urugvaj odlučiće o trećem medtu na Kopa Amerika.

"Malo finale" igra se u noći između subote i nedelje na stadionu "Bank of Amerika" u Šarlotu.

KAko ono kažu, "krčag ide na vodu dok se ne razbije" pa je tako došao kraj i seriji nepobedivosti Urugvaja. "Selesti" su posle osam takmičarskih utakmica bez pobede morali da priznaju kolumbijskim "trikolorima" da su trenutno bolja ekipa, pa će se za trofej boriti sa braniocem Argentinom sutra veče.

Izabranicima Marsela Bijelse ostaje utešna nagrada u vidu borbe za treće mesto sa KAnadom, koja je, može se to slobodno konstatovati, priredila senzaciju plasmanom u polufinale na svom debitantskom nastupu.

Još jdna izreka kaže da je osvojiti treće mesto u "malom finalu" mnogo slađi osećaj nego izgubiti pravo finale, iako na kraju negde ostaje upisano da je drugo mesto veći uspeh nego prvo.

Ovo zapravo zavisi više od očekivanja pre početka takmičenja, a malo je verovatno da su Kanađani i pomišljali da će se boriti za medalje. S druge strane, Urugvajci su važili za favorita iz senka a i naviknuti su na uspehe fudbalera, pa ostaje tk da se vidi kako će se snaći. Šest od poslednjih sedam borbi za treće mesto su izgubili, a bronzu su psvojili samo na Kopa Amerika 2004. godine u Peruu.

Urugvaj je inače čak devet puta osvajao treća mesta od prve Kopa Ameirke do danas. U toj koloni su rekorderi, kao uostalom i u onoj o broju titula, mada u toj kategoriji dele prvo mesto sa Argentinom.

Selektor Kanade Džesi Marš nema čega da se stidi nakon što je njegova hrabra ekipa na kraju pala protiv vladajućeg južnoameričkog i svetskog šampiona, Argentine.

Marš je sumirao ovaj turnir kao da je prošao „mnogo bolje nego što je bilo ko od nas mogao da sanja“, a to je i istorijski potvrđeno s obzirom na to da nikada ranije nisu stigli do fajnal-fora velikog turnira van KONKAKAF-ovog Zlatnog kupa.

"Javorovi listovi" su ostvarili najbolji rezultat u svom domaćem savezu ispred domaćina SAD i Meksika, a pošto su samo dva puta izgubili od Argentine na ovom turniru, nadaju se da će ovom prilikom osvojiti bronzanu medalju.

Nakon bolnog poraza 1-0 od desetorice Kolumbijaca u polufinalu tokom nedelje, fudbaleri Urugvaja spremaju se za svoj prvi plej-of za treće mesto od 2007. godine, kada su izgubili sa 3:1 od Meksika. Moglo bi se dakle reći da im severnoameričke selekcije ne leže kad je u pitanju meč za treće mesto.

Ueugvaj je uprkos svemu i dalje favorit, Bjelsini izabranici su do polufinala primili samo jedan gol, a uspeli su da eliminišu i veliki Brazil, mada to za njih i nije neka novost, bar kad se gledaju utakmice za svetsko ili južnoameričko prvenstvo.

Zanimljiv statistički podatak za igrače koji vole da se oslanjaju naovu kategoriju - U sedam od poslednjih devet plej-ofa za treće mesto oba tima su postizala gol i bilo je bar ti gola za 90 minuta.

