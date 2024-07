KAKAV SPEKTAKL U POLUFINALU EURA: Tradicija kaže da ko pobedi ovaj meč osvaja prvenstvo

PRVI polufinalni meč Evropskog prvenstva odigraće Španija i Francuska koji se sastaju na "Alijanc areni" u 21 čas, a pravdu na meču će deliti slovenački sudija Slavko Vinčić.

FOTO: Tanjug/AP

Dve fudbalske velesile večeras će izaći na čuveni teren u Minhenu i navijači bi trebali da uživaju u pravom fudbalskom spektaklu. Francuska je opravdala ulogu jednog od glavnih favorita na ovom Euru, nošena stamenom odbranom koja je primila samo jedan gol do sada dogurali su do same završnice i danas će imati ubedljivo najteži test do sada u vidu Španaca.

"Crvena furija" pred ovo Evropsko prvenstvo nije bila među glavnim favoritima, ali svojim nastupima je odmah pokazala da to jeste i može se reći da je pokazala ubedljivo najviše od svih reprezentacija na turniru.

Napadačka igra izabranika Luisa de la Fuentea oduševila je sve na turniru, a pravi hitovi prvenstva su krila Jamin Lamal i Niko Vilijams koji su apsolutno "eksplodirali" na ovom Euru.

Što se tiče samog puta do polufinala, obe reprezentacije su bez većih problema prošle grupu, s tim što je Španija to uradila sa prvog mesta u grupi, dok su Francuzi remijem sa Poljskom u poslednjem (1:1) propustili priliku da to učine i tako otežali sebi put u nokaut fazi.

Ipak, kako to često biva sa ovom sjajnom generacijom "galskih petlova", to im nije bio problem i ostvarili su pobede nad Belgijom i Portugalom.

Protiv Belgijanaca su bili bolji rival tokom čitavog meča, kontrolisali su igru i na kraju zasluženo slavili autogolom Jana Fertongena.

Protiv Portugalaca je bilo dosta teže, tokom 120 minuta viđena je jako tvrda utakmica, oba tima su propustila po par dobrih prilika, ali uglavnom su bili fokusirani na branjenje svog gola i očekivano se došlo do jedanaesteraca koji su bili kobni po Francuze u finalu Svetskog prvenstva 2022. kao i osmini finala Eura 2020. godine.

Ipak, bilo je evidentno da trener Dešam nije dozvolio da to ponovo bude slučaj i da je sa svojim pulenima uvežbavao penale, pošto su Francuzi veoma rutinski pet puta pronašli mrežu Dioga Koste koji je protiv Slovenije odbranio čak tri jedanaesterca.

Sličan je bio slučaj i sa Portugalcima, ali Žoao Feliks je u trećoj seriji pogodio stativu i tako poneo epitet tragičara ove utakmice.

Sa druge strane, Španija je u osmini finala rutinski odradila posao protiv Gruzije (4:1), dok je u četvrtfinalu, u finalu pre finala, navijačima priredila pravi spektakl sa Nemcima.

Viđena je jedna od najboljih utakmica na Evropskom prvenstvu, oba tima su igrala veoma dobro, a prednost koju je "furiji" doneo Olmo, "poništio" je Florijan Virc pa se ušlo u produžetke.

U njima su "panceri" bili bliži prolazu, igrali su bolje jer je španski selektor izmenio sve svoja napadače i uveo nešto defanzivnije igrače. Nemcima je čak i nedosuđen očigledan penal sredinom produžetka, a krajem istog srca većine navijača na tribiinama slomio je Mikel Meriono koji je volšebnim udarcem glavom posle centaršuta Olma odveo svoju reprezentaciju u polufinale.

Što se tiče istorijskog uspeha ovih selekcija na Euru, ne treba trošiti previše reči, Španija je čak tri puta osvajala takmičenje, dok je Francuska to činila dva puta.

Ovi velikani su se četiri puta sastajali na Evropskim prvenstvima, dva puta su slavili Francuzi uz remi i pobedu Španije, a najpoznatiji meč odigrali su u finalu 1984. godine kada su "galski petlovi" pred svojim navijačima golovima Platinija i Belona osvojili svoju prvu titulu evropskog prvaka.

Takođe, ono što vredi istaći je da svaki put kada su se ovi timovi sastajali u nokaut fazi Eura, pobednik tog meča je na kraju osvajao takmičenje (Francuska 1984. i 2000, a Španija 2012. godine), tako da ako slušamo tradiciju, ko večeras slavi postaće novi šampion Evrope.

Bitna stavka za večerašnji susret biće izostanci igrača, Španci će igrati bez suspendovanih Karvahala i Le Normana, a verovatno i bez povređenog Pedrija, što je veliki minus za "furiju" i verujemo da će iskusni selektor Didije Dešam znati kako to da iskoristi.

