KAKAV DERBI U LAJPCIGU: Kilijan Embape napada "oranje" sa "patriotskom" maskom na licu

DERBI drugog kola D grupe na EURO 2024 igra se ovog petka od 21 čas u Lajpcigu gde svetski vicešampion Francuska "gostuje" nominalnom domaćinu Holandiji.

FOTO: FRANCK FIFE / AFP / Profimedia

Obe ekipe su pobedile u prvom kolu, ali pored tri osvojena boda ne može se baš reći da su opravdale uloge favorita. Holandija je do tri boda stigla posle preokreta protiv Poljske (1:0-1:2), golom rezerviste Vouta Veghorsta u poslednjim trenucima utakmcie, dok je Francuska minimalnim rezultatom savladala Austriju i to autogolom Vobera.

Ali, pobedi se ne gleda u zube, pa selektori "trikolora" i "oranja" mogu da budu zadovoljni sa tr boda. Međutim, Didije Dešan je veoma zabrinut jer je neizvesna sudbina najboljeg igrača Francuske Kilijana Embapea koji je polomio nos na utakmici sa Austrijom.

Napravili su mu lepu masku u bojama Frnacuske zastave, ali je pod velikim znakom pitanja njegovo učešće u ovom derbiju, jer je opasnost da ga izgube za važnjiju eliminacionu fazu možda jača od želje da zaigra u utakmici protiv Holandije.

A da bi njegov izostanak bio veliki hendikep govori podatak da je Francuska najviše zahvaljujući sjajnom krilnom napadačiu kamerunskog porekla pobedila Holandiju oba puta u kvalifikacijama za ovaj EURO. Embape je postiga očetiri od ukupno šest golova u dve pobede "petlova" protiv "lala".

No, s Embapeom ili bez njega u timu, Francuska je neporažena u zvaničnim utakmicama još od grupne faze Mundijala u Kataru i poraza od Tunisa u za njih rezultatski nebitnoj utakmici trećeg kola protiv Tunisa. Naravno, Francuzi su u finalu tog Mundijala ostali bez naslova prvaka sveta koji im je preotela Argentina, ali tek posle izvođenja jedanaesteraca.

Ako se Embape vrati u tim Francuzi ostaju favoriti za osvajanje naslova, prvog u 21. veku (imaju dve titule u 20. veku, iz 1984. godine i 2000), u suprotnom biće teško Dešanu da sastavi pobednički tim, a alternative su mu Randal Kolo Muani i Olivije Žiru, mada je i veteran i Milana pod znakom pitanja zbog povrede mišića.

S druge strane, Holandija se već godinama muči da stigne do same završnice EP. Od 2004. godine nisu stigli do poslednja četiri iako su pre toga čak pet puta igrali polufinale ili finale, a jednom i osvojili EURO. Titulu su osvojili 1988. godine kada su u svojim redovima imali igrače sa ukupno pet Zlatnih lopti, Marka van Bastena (tri) i Ruda Gulita (dve). Sada su posle dugo godina došli u ulozi favorita iz senke ili čak blagog autsajdera.

Nekada strah i trepet po protivničke odbrane, ova generacija "oranja", predvođena Ronaldom Kumanom, saigračem Giulita i van Bastena iz šampionske generacije, jača je u odbrani, pa su sa šest utakmica od poslednjih osam bez primljenog gola.

Pobednik ovog duela praktično će obezbeditzi plasman u drugi krug, dok bi u slučaju remija obe ekipe došle na korak od tog cilja.

