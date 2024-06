BOKA MORA DA POBEDI: Slavni klub odavno nije bio ovako nisko na tabeli

BOKA dočekuje Velez u petom kolu argentinskog prvenstva. Utakmica se igra od ponoći na stadionu "Bombonjera".

Foto: EPA-EFE/LUCIAN GONZALEZ

Obe ekipe su loše počele takmičenje, pa posle nepotpunog petog kola, "đenovezi se nalaze na neslavnom 21. mestu u ligi od 28 ekipa, dok je Velez nešto manje loš i nalazi se na 18. poziciji sa bodom više od današnjeg rivala.

Boka nije uspela da nastavi sa formom koja ju je krasila tokom Liga kupa, kada je stigla do polufinala. Nešto bolje rezultate ostvarili su u Kupu sudamerikana, gde su kao drugoplasirani iza brazilske Fortaleze izborili prolaz u drugu fazu.

Međutim, ekipa Dijega Martineza je bila nedosledna tokom prve četiri utakmice u prvenstvu, a jedini uspeh je postigla pobedom od 4:2 nad Central Kordobom.

U ostala tri meča - protiv Atletiko Tukumana, Taljeres de Kordobe i Platensea - Boka Juniors nije uspela da postigne gol.

Pošto je meč šesnaestine finala Kopa Sudamerikane protiv Independijente Valea tek u julu, "plavo-zlatni" imaju sada dovoljno vremena da se koncentrišu na domaće takmičenje i pokušaju da ostvare što bolji plasman.

Velez Sarsfild je bio bolji u Liga kupu od Boke, stigao je do finala pre nego što je izgubio od Estudijantesa na penale. Taj poraz ih je prilično demoralisao pa su na staretu prvenstva izgubili od Himnazije iz La Plate sa 3:1, ali su u naredne tri utakmice uspeli da ostanu neporaženi. Ipak, da nešto nije u redu pokazao je susret u Kupu sa Arsenal Sarandijem u kome su, istina, pobedili, ali sa igračem više, dok su zbog autogola u 89. minutu strepeli do kraja utakmice da će nekadašnji prvoligaš stići do izjednačenja.

Ali trener Gustavo Kinteros nije zabrinut, najviše zato što ima podršku svih u klubu, što i ne čudi kada se pogleda ukupan njegov bilans otkad je na klupi "plavo-belih", gde je u 24 utakmice upisao samo četiri poraza.

Boka Juniors će biti oslabljena neigranjem Luisa Advinkule koji je preživeo skraćivanje spiska igrača i ostao za sada u timu Perua uoči Kupa Amerike 2024.

Pošto je Markos Roho suspendovan zbog crvenog kartona, Lautaro di Lolo i Frank Fabra glavni su kandidati da zamene odsutni par centralnih bekova.

Dodatna promena bi mogla da dođe u napadu gde bi Edinson Kavani mogao da zameni Lukasa Jansona, iako Urugvajac nije igrao u tri od poslednja četiri meča.

Boka je pobedila u poslednja dva susreta ovih ekipa, 2:1 u gostima i 1:0 kod kuće.

