PARTIZAN "GOSTUJE" NA SVOM STADIONU: Napredak u Humskoj dočekuje "crno-bele" na startu Superlige Srbije

FUDBALERI Partizana započinju novu sezonu u Super ligi Srbije. Susret na stadionu u Humskoj na programu je od 21 čas.

FOTO: FK Partizan/Miroslav Todorović

Zanimljivo je da će se ovaj meč odigrati na stadionu u Humskoj iako je Napredak domaćin. Razlog za ovo leži u činjenici da je "Stadion mladosti" u Kruševcu još uvek u fazi renoviranja.

Partizan, kao uostalom i Napredak, u novu sezonu ulazi sa novim trenerom. Aleksandar Stanojević ponovo je postavljen za šefa struke "crno-belih" i neće imati lak zadatak - da prekine dugogodišnju dominaciju Crvene zvezde.

Prošlu sezonu "crno-beli" završili su na drugom mestu na tabeli, sa čak 18 bodova manje od večitog rivala, iako su jedan dosta dug vremenski period bil ilideri na tabeli. Ali ono što je veoma važno jeste da će učestvovati u kvalifikacijama za Ligu šampiona i to će biti veliko iskustvo za ovaj tim Partizana.

Tokom letnjeg prelaznog roka u klub je stigao napadač Đorđe Jovanović i ovo bi mogao da bude najvažniji potpis za beogradske crno-bele. Osim njega, Partizan je potpisao i Nihada Mujakića, Kervina Arijagu, Zubairua Ibrahima i Marija Jurčevića.

Samed Baždar, jedan od najboljih igrača tima, prodat je pre samo nekoliko dana Saragosi i to bi moglo da predstavlja veliki problem za stručni štab. Međutim, znalo se da će uprava tima teško zadržati ovog igrača tokom leta. Ono što trenera Stanojevića može da obraduje jeste to što je Mateus Saldana i dalje crno-beli. Sa njim je napadačka linija tima idalje veoma opasna.

Partizan nije imao baš dobre rezultate u pripremnom periodu. Izgubio je od slovenačkog Brava i moskovskog CSKA, dok je sa druga dva kluba iz ruske prestonice odigrao nerešeno, s Lokomotivom 1:1 i sa Dinamom 2:2, s tim što je ove druge dobio na penale.

Kruševljane će od starta nove takmičarske godine predvoditi nekadašnja igračka zvezda Partizana Goran Stevanović. Primarni cilj tima je da osvoji poziciju koja vodi ka kvalifikacijama za neko od evropskih takmičenja, što je prošle godine propušteno iako se tim plasirao u Ligu za prvaka. Poslednja tri kola prošle sezone pokazala su da su Kruševljani još prilično daleko od plasmana u elitu jer su u te tri utakmice, protiv Vojvodine, Zvezde i TSC-a primili čak 15, a nisu postigli nijedan gol.

To je verovatno i jedan od razloga što je došlo do velikih kadrovskih promena. Osim stručnog štaba promenjen je i gotovo čitav igrački pogon. Doveden je dvocifren broj igrača, ali to na klupske finansije neće uticati jer nije plaćen ni dinar za obeštećenja.

Nikola Miličić, centralni defanzivac, i Marko Šarić, napadač, mogli bi da budu ključni igrači tima u narednoj sezoni. Važne uloge u rotaciji Gorana Stevanovića mogli bi da imaju i Mateja Bubanj, Nikola Vukajlović i Mihajlo Petković.

Prošlu sezonu Napredak je završio na osmom mestu sa 40 bodova, a u Ligi za prvaka osvojili su samo jedan bod - i to protiv Partizana u Kruševcu kada je bilo 3:3. Samo dva meseca pre toga u Humskoj je bilo 1:0 za Kruševljane koji su tako prekinuli neugodan niz od sedam utakmica bez postignutog gola protiv Partizana.

