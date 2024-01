"LAVOVI" I "AJKULE" ZA ISTORIJU: Ko će do prve pobede u nokaut fazi Afkona?

MAURITANIJA i Zelenortska Ostrva boriće se za svoje mesto u četvrtfinalu Afričkog kupa nacija, ovog ponedeljka od 18 časova u Obali Slonovače.

Foto Profimedia

I "plave ajkule" i "lavovi Šingetija" pokušaće da izbore prvu pobedu u nokaut fazi AFKON-a, s tim što su Ostrvljani već jednom igrali četvrtfinale, ali 2013. godine kada je četvrtfinalom počela nokaut faza.

"Ajkule" su i sada favoriti, naročito kada se uzme u obzir da Mauritanija nikada nije prošla grupu.

Nisu "lavovi" do ovog Afkona imali ni pobedu na završnim turnirima, a ovde su u trećem kolu savladali Alžir. Ali nije to bilo sve što su do sada uradili, pošto su u prva dva kola dosta namučili Burkinu Faso i Angolu. Burninjani su tek u dubokoj nadoknadi stigli do pobede, a Angola je vodila 1:0 i 3:1, ali je poslednjih pola sata strepela za dva boda.

Istovremeno, Zelenorćani su prvo pobedili Ganu, tek u zaustavnom vremenu, zatim lako izašli na kraj sa Mozambikom, da bi u borbi za prvo mesto u grupi izborili remi sa Egiptom. Faraoni su u trećem minutu nadoknade stigli do 2:1, ali "ajkule" su šest minuta kasnije poravnale i izborile prvo mesto u grupi. Time i lakšeg protivnika, poslali su Egipćane na DR Kongo koji ih je izbacio na penale.

