"FARAONI" BEZ MO SALAHA IGRAJU ODLUČUJUĆI MEČ: "Plave ajkule" ispisuju istoriju na Afričkom kupu nacija

EGIPAT će pokušati da obezbedi plasman u nokaut fazu Kupa Afričkih nacija kada se u ponedeljak uveče odmeri protiv Zelenortskih ostrva u poslednjoj utakmici grupne faze na stadionu "Feliks Ufue Boanji" u Abiđanu.

Turnir nije dobro počeo za sedmostrukog šampiona Crnog kontinenta, pošto je u prva dva kola odigrao oba puta 2:2. Ako je u drugom kolu i opravdano jer je nezaslužen bod osvojen protivGane, giganta, doduše posrnulog, afričkog fudbala, ono što su "faraoni" priredili svojim navijačima u prvom kolu protvi Mozambika, kada je najbolji igrač Afrike i prva zvezda Egipta Mo Salah u dubokoj nadoknadi (97. minut) doneo mršavi bod.

S druge strane, Afrički kup nacija 2023 je već ispunio očekivanja navijača Zelenortskih ostrva, a daleko od toga da je završen, jer su pobedama nad Ganom i Mozambikom u prva dva kola obezbedili plasman u osminu finala, bez obzira na ishod današnjeg meča.

Pobedu nad "crnim zvezdama" doneo je fudbaler Ankaragučua Gari Rodrigez u drugom minutu nadoknade, dok Mozambik posle herojskog boda protiv Egipta nije imao snage da se ozbiljnije suprotstavi "plavim ajkulama" pa je meč završen sa laganih 3:0.

Zelenortska Osttrva su tako već ponovila uspeh sa prethodnog AFKONA kada su stigli do osmine finala, ali će pokušati da ponove četvrtfinale iz debitantskog nastupa 2013. godine, gde ih je zaustavila upravo Gana, pa je pobeda u prvom kolu bila svojevrsna osveta.

Prvo mesto posle prva dva kola je iznenađenje samo po sebi, a "plave ajkule" su već posle prva dva okla ostvarili jednak broj pobeda koliko su ostvarili na prethodna dva učešća.

Pošto su obezbedili prvo mesto zna se da će u osmini finala igrati sa trećeplasiranom ekipom iz grupe A, ili u slučaju da iz te grupe treći ne ode dalje, onda ekipa iz grupa C ili D. Kako sada stvari stoje, trećeplasirana ekipa iz grupe A će proći dalje, a to je trenutno domaćin Obala Slonovače.

Možda i u tom grmu leži zec, odnosno da Egipat pokušava da izbegne "slonove" u osmini finala. Ako oni budu drugi igraće sa drugplasiranim iz grupe F, a to će biti DR Kongo ili Zambija. Međutim, u slučaju da budu treći sastaće se sa pobednikom grupe C ili D, s pošto je lider grupe C aktuelni šampion Afrike Senegal, jasno je da će Egipat učiniti sve da ostane na drugoj poziciji.

To će im donekle biti otežano odsustvom Moa Salaha koji se zbog povrede vratio u Liverpul, ali uz dogovor kluba i federacije da se vrati ako se oporavi do finala.

Ono što zabrinjava možda i više od odsustva Salaha je veliki broj propusta u odbrani. Pre Afkona, Egipat nije primio više od jednog gola na 11 utakmica, a sada je vezao dve takve.

Jedan negativan rekord već su oborili, pošto prvi put od 1992. godine nisu pobedili u prva dva kola. Od tada su čak četiri puta bili šampioni i dva puta vicešampioni, a samo jednom nisu prošli grupu i to u vreme kada trećeplasirani nije imao šansu da prođe grupu.

To može da se desi i ovde, ukoliko Egipat izgubi a neko pobedi u susretu Gane i Mozambika.

Salahovo mesto u napadu preuzeće Mostafa Fati iz Piramidsa koji jo čeka na prvenac u dresu "faraona" ili fudbaler Trabzona Trezege.

Ovo će biti prvi susret Egipta i Zelenortskih Ostrva u istoriji dve reprezentacije.

