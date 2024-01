"FARAONI" I "CRNE ZVEZDE" RAZOČARALI NA STARTU: Salah u 96. minutu spasio bod Egiptu protiv autsajdera

DERBI grupe B između Egipta i Gane zatvara šesti dan Afričkog kupa nacija. Utakmica drugog kola igra se na stadionu "Feliks Ufue-Boanji" u najvećem gradu Obale slonovače Abiđanu.

Foto: Profimedia

Dve od tri reprezentacije na kontinentalnim šampionatima Afrike (Egipat ima najviše - sedam, a Gana je sa četiri titule treća iza Kameruna koji je pet puta bio šampion) su uoči početka takmičenja slovile za favorite grupe, pogotovo Egipat koji je i jedan od glavnih favorita za titulu.

Prvo kolo međutim pokazalo je da će i mozambik, a pogotovo Zelenortska Ostrva nešto da se pitaju kada je poredak u Grupi u pitanju.

"Faraoni" su do boda protiv "mambi" stigli tek u šestom minutu nadoknade izgubljenog vremena i to golom Mohameda Salaha iz kaznenog udarca. Minuti su delili mozambik od istorijske prve pobede na Afkonu i to protiv kakvog rivala, ali je Egipćane još jednom spasao njihov kralj, Mo Salah asistencijom i golom. Veliku pomoć imao je u napadaču Nanta Mustafi Muhamedu koji je postigao prvi gol za "faraone" i iznudio penal koji je prvobitno sudija odbio da dosudi ali je na intervenciju iz VAR sobe ipak promenio odluku.

Pre ovog kiksa, Egipat je bio u nizu od tri pobede sa deset postignutih i bez primljenog gola. Fartaoni su od juna 2022. godine izgubili samo jednu utakmciu, od Tunisa u orijateljskom odmeravanju snaga u septembru prošle godine (1:3). Kad je reč o njihovim nastupima na Afkonu, eventualni neuspeh protiv "crnih zvezda" označio bi prvi put posle više od tri decenije da "faraoni" vežu dve utakmice bez pobede na završnisama šampionata "Crnog kontinenta".

Poslednji put Egipat nije uspeo da pobedi u prve dve utakmice u grupnoj fazi na turniru 1992. godine, kada su pretrpeli poraze sa 1:0 od Zambije i Gane i time završili učešće jer su na tom Afkonu grupe bile sa po tri ekipe.

"Crne zvezde" su se na završni turnir ove godine plasirale kao jedna od samo tri neporažene reprezentacije. Ostvarili su tri pobede i tri remija da bi osvojile 12 bodova i osvojile prvo mesto u grupi E.

Ipak, da im neće biti lako na Afkonu, pokazali su kako na startu kvalifikacija za Mundijal tako i u pripremnoj utakmici za Afkon protiv Namibije. prvo su u kvlaifikacijama jedva savladali Madagaskar sa 1:0, zatim istim rezultatom izgubili od Komora, a onda i ogdigrali 0:0 protiv Namibije. Vrhunac je usledio porazom od Zelenortskih Ostrva na startu Afkona.

Aleksandar Điku je postigoa svoj reprezentativni prvenac malo pre isteka sata igre za izjednačenje nakon što je Žamir Monteiro u prvom poluvremenu doveo "plave ajkule" u vođstvo, ali je Gari Rodrigez pogodio u 92. minutu i doneo zasluženu pobedu ostrvskoj reprezentaciji.

Gana je posklednju pobedu na završnim turnirima ostvarila protiv Gvineje Bisao u prvom kolu AFKON 2019, od tada ima tri poraza i tri remija.

Gana je izgubila tri od poslednja četiri međusobna susreta sa Egiptom. Izuzetak je bio remi 1:1 u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo u novembru 2017. godine. Poslednja dva susretra na AFKON-takođe su donela poraze "crnih zvezda", prvo 2010. godine kada su poraženi sa 1:0 u finalu i poslednji put 2017. godine, kada su "faraoni" pobedili u grupi sa 1:0.

Salah bi trebalo da ponovo predvodi napad "faraona", zajedno sa Mohamedom i igračem Trabzonspora Mahmudom Trezegeom, koji je odigrao 62. međunarodni nastup tokom vikenda. Igrač Arsenala Mohamed Elneni, koji je ove sezone video samo 12 minuta akcije u Premijer ligi, trebalo bi da komanduje sredinom terena.

Što se tiče Gane, napadač Vest hem junajteda Mohamed Kudus je upitan a njegovo odsustvo se videlo u porazu protiv Zelenortskih Ostrva. Kudus je u dobroj formi za "čekićare", postigao je deset golova i pružio jednu asistenciju u svim takmičenjima od svog dolaska iz Ajaksa letos. Andre Aju je sa klupe ušao u 62. minutu protiv Zelenortskih Ostrva i postao prvi igrač koji je nastupio na završnisi osam različitih AFKON-a.

