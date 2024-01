ARSENAL TRI UTAKMICE BEZ POBEDE: Liverpul u problemu zbog Salahovog odlaska na AFKON

ŽREB za treće kolo engleskog FA kupa bio je nemilosrdan prema Arsenalu i Liverpulu, ali će zato ljubitelji fudbala širom sveta uživati u jednom od najvećih derbija svetskog fudbala, ove nedelje od 17 časova i 30 minuta na "Emirejts stadionu" u Londonu.

"Tobdžije" i "redsi" sastaju se drugi put za nešto više od dve nedelje, s tim što su se uloge u međuvremenu malo promenile. Arsenal je posle tih enfildskih 1:1 vezao dva poraza i sa liderske pozicije pao na četvrto mesto, a Liverpul je dvema pobedama zaseo na vrh tabele.

Poslednjih par nedelja Arsenala neodoljivo podseća na njihovo posrtanje iz prošle sezone. I tada su, ali u aprilu mesecu, posle remija sa Liverpulom kola krenula nizbrdo. Tada su doduše posle Liverpula dve utakmice remizirali a sada su dve izgubili, uključujući i od Vest hema što im je bio prvi poraz na Emirejtsu od početka sezone.

Posle ovog Kup-duela očekuju ih dva važna prvenstvena ispita, protiv Fulama i Kristal palasa, ekipa koje bi lagano trebalo da pobede.

Liverpul je uoči ovog susreta odigrao zanimljiv meč sa Njukaslom. Prvo poluvreme donelo je jedan promašen penal (Mohamed Salah) i dva poništena gola (Dijaz za Liverpul i Bern za Njukasl), da bi u drugom palo čak šest golova. Na kraju je konačnih 4:2 postavio Salah, iskupivši se preciznim izvođenjem penala za promašaj sa starta utakmice.

Liverpul ima naporan raspored u narednih mesec dana na tri fronta, u FA kupu, Liga kupu (polufinale s Fulamom 10. i 24. januara) i Premijer ligi. Imaju dve utakmice protiv Arsenala (prvenstvena na Emirejtsu 4. februara) i jednu protiv Čelsija u naredne dve nedelje.

Odsustvo egipatskog velemajstora koji je sa "faraonima" otputovao na Afrički kup nacija, biće veliki problem za Jirgena Klopa u ovom periodu, ali će biti na raspolaganju do duela sa Mančester stitijem početkom marta kada će se verovatno i odlučivati pitanje šampiona.

Arsenal je rekorder FA kupa sa 14 titula, a poslednju je ostvario 2020. godine. "Tobdžije" imaju zavidan skor kod kuće u ovom takmičenju, jer su u poslednjih 50 utakmica kao domaćini izgubili samo tri puta.

S druge strane, Liverpul je poslednji od osam FA trofeja osvojio 2022. godine. Ali ako iko zna da pobedi Arsenala na Emiratima to je Liverpul kome je to uspelo u tri od poslednja četiri gostovanja ovde. Sva tri puta su to uspeli bez primljenog gola i sa bar dva postignuta.

Ipak poslednji susret na Emiratima pripao je Arsenalu koji je pobedio sa 3:2 prošle sezone. Blistao je tada Bukajo Saka sa dva gola uključujući i pobedonosni.

