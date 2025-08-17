Tip dana

ĐURICA PREDLAŽE: Tiket za nedelju našeg poznatog tipstera

Ivan Dobrilović

17. 08. 2025. u 09:30

NAŠ najiskusniji tipster je za danas spremio četiri ''fiksa''.

ЂУРИЦА ПРЕДЛАЖЕ: Тикет за недељу нашег познатог типстера

FOTO: Novosti

Nedelja

13.30 Dender – Anderleht 2 (1,95)

15.00 Čelsi – K. Palas 1 (1,65)

17.30 Mančester J. – Arsenal 2 (2,12)

21.30 Las Palmas – Andora 1 (1,60)

Ukupna kvota: 10,91

