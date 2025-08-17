ĐURICA PREDLAŽE: Tiket za nedelju našeg poznatog tipstera
NAŠ najiskusniji tipster je za danas spremio četiri ''fiksa''.
Nedelja
13.30 Dender – Anderleht 2 (1,95)
15.00 Čelsi – K. Palas 1 (1,65)
17.30 Mančester J. – Arsenal 2 (2,12)
21.30 Las Palmas – Andora 1 (1,60)
Ukupna kvota: 10,91
