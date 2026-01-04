DARKO BRAŠANAC: Ovijedo u gostima slab i nemoćan
Fudbaler Malage, o preostalim parovima18. kola prve lige Španije
NEDELjA,
ESPANjOL – BARSELONA 2
Espanjol igra dobro, ali ne toliko da bi mogao da bude prepreka gradskom rivalu na šampionskom putu.
FIKS SEVILjA – LEVANTE 1
Od šarenih rezultata na svom terenu, Sevilji se vrti u glavi. Protiv fenjeraša samo trijuimf dolazi u obzir.
REAL MADRID – BETIS 1
Četiri boda zaostatka za liderom iz Barselone, Real ne bi smeo nikako da poveća posle okršaja sa Betisom.
FIKS ALAVES – OVIJEDO 1
Ovijedo se sa tri poslednja gostovanja vratio kući praznih šaka, na strani je slab i ukočen.
MAJORKA – ĐIRONA 1
Majorka svoje mesto u sredini tabele okršajem sa Đironom ne bi smela da poljulja i sklizne u ambis.
SOSIJEDAD – ATL. MADRID GG&3+
Derbi kola, iako po tabeli tako ne izgleda. Domaćin je primoran da spasava svoju lošu sezonu u duelu sa Atletikom.
