DARKO BRAŠANAC: Ovijedo u gostima slab i nemoćan

Fudbaler Malage, o preostalim parovima18. kola prve lige Španije

NEDELjA,

ESPANjOL – BARSELONA 2

Espanjol igra dobro, ali ne toliko da bi mogao da bude prepreka gradskom rivalu na šampionskom putu.

FIKS SEVILjA – LEVANTE 1

Od šarenih rezultata na svom terenu, Sevilji se vrti u glavi. Protiv fenjeraša samo trijuimf dolazi u obzir.

REAL MADRID – BETIS 1

Četiri boda zaostatka za liderom iz Barselone, Real ne bi smeo nikako da poveća posle okršaja sa Betisom.

FIKS ALAVES – OVIJEDO 1

Ovijedo se sa tri poslednja gostovanja vratio kući praznih šaka, na strani je slab i ukočen.

MAJORKA – ĐIRONA 1

Majorka svoje mesto u sredini tabele okršajem sa Đironom ne bi smela da poljulja i sklizne u ambis.

SOSIJEDAD – ATL. MADRID GG&3+

Derbi kola, iako po tabeli tako ne izgleda. Domaćin je primoran da spasava svoju lošu sezonu u duelu sa Atletikom.