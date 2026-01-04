Tip Asova

DARKO BRAŠANAC: Ovijedo u gostima slab i nemoćan

Žarko Urošević

04. 01. 2026. u 10:00

Fudbaler Malage, o preostalim parovima18. kola prve lige Španije

ДАРКО БРАШАНАЦ: Овиједо у гостима слаб и немоћан

Foto: Profimedia

NEDELjA, 

ESPANjOL – BARSELONA 2

Espanjol igra dobro, ali ne toliko da bi mogao da bude prepreka gradskom rivalu na šampionskom putu.

FIKS SEVILjA – LEVANTE 1

Od šarenih rezultata na svom terenu, Sevilji se vrti u glavi. Protiv fenjeraša samo trijuimf dolazi u obzir.

REAL MADRID – BETIS 1

Četiri boda zaostatka za liderom iz Barselone, Real ne bi smeo nikako da poveća posle okršaja sa Betisom.

FIKS ALAVES – OVIJEDO 1

Ovijedo se sa tri poslednja gostovanja vratio kući praznih šaka, na strani je slab i ukočen.

MAJORKA – ĐIRONA 1

Majorka svoje mesto u sredini tabele okršajem sa Đironom ne bi smela da poljulja i sklizne u ambis.

SOSIJEDAD – ATL. MADRID GG&3+

Derbi kola, iako po tabeli tako ne izgleda. Domaćin je primoran da spasava svoju lošu sezonu u duelu sa Atletikom.

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
DARKO LAZIĆ O NESREĆAMA, PORODICI, ŽIVOTU: Čekam suđenje - možda ja NE ZNAM da vozim

DARKO LAZIĆ O NESREĆAMA, PORODICI, ŽIVOTU: "Čekam suđenje - možda ja NE ZNAM da vozim"