Na "popravnom" još jedna ulica: Izvođači radova nisu se proslavili obavljenim poslovima u centru Kule

UREĐENjE centra Kule kao da prate maleri! Posle više puta sanirane Kramerove, sada je na "popravnom" i rekonstrukcija Ulice Đure Strugara, pored glavnog gradskog parka i Doma zdravlja.

Građani negoduju zbog još jednog loše urađenog posla, ubeđeni da će njegovo ponavljanje biti dodatno plaćeno, kao i u slučaju Kramerove, gde su postavljene behaton kocke dvaput preslagane i na kraju zamenjene novim. To je Opštinu, po tužbi izvođača radova, koštalo još 7,2 miliona, koji su dodati na osnovnu cenu od 68,2.

Park PRVI čovek Kule kaže da su određene primedbe stigle i na završene radove u parku, pa precizira da je izvođač obavezan da ih otkloni i tek tada će početi da "teče" garantni rok za kvalitet obavljenog posla, koji iznosi dve godine...

Ali, prvi čovek Kule, Damjan Miljanić, tvrdi da će Ulica Đure Strugara biti dorađena bez dopunskog izdvajanja iz lokalnog budžeta. U delu ove ulice - između dve poprečne: Save Kovačevića i Kramerove - početkom prošle godine asfaltirani su dotad betonski kolovoz i parkinzi, što je uz zamenjenu hidrantske mreže ukupno koštalo ugovorenih 42,8 miliona dinara.

- Izvođač je garantovao da će izradom završnog sloja asfalta otkloniti sve propuste koji su bili uočeni. S obzirom na to da to nije učinjeno, Nadzorni organ izdao je nalog da se saobraćajnica u ulici uradi kako treba, pre svega da nema zadržavanja vode na asfaltu prilikom većih padavina - objasnio je Miljanić.

Inače, Ulica Đure Strugara renovirana je u okviru rekonstrukcije parka, a oba posla su poverena građevinskoj firmi iz Beograda koja, po podacima iz zvaničnih registara, ima samo jednog zaposlenog, pa Kuljani pitaju kako je uopšte odabrana na tenderu.

- Razumem građane koji se, iz najboljih namera, interesuju za projekat u Ulici Đure Strugara, ali će izvođač ispraviti sve nedostatke bez naknadnih troškova i aktiviranja garancije, a radovi će, kako je rečeno, biti završeni pre 1. maja - poručio je Miljanić.