Srbija

Uredno plaćaju i previsoke račune: Žitelji Odžaka ostali disciplinovani pri izmirivanju mesečnih obaveza

Zoran Rajić

25. 04. 2026. u 06:45

ZBOG činjenice da se do kraja prvog tromesečja rukovodioci JKP "Usluga" u Odžacima i Opštine kao njegovog osnivača nisu odazvali pozivu na sastanak tokom kojeg bi potrošačima objasnili kako su cene komunalnih usluga, za 14 meseci, poskupele 87 odsto, a cena ovdašnje vode od 140,39 dinara postala jedna od najvećih u Srbiji, građanski aktivista Dušan Mirković sa žaljenjem je konstatovao da akcije za smanjenje ovih dažbina nisu urodile plodom.

Уредно плаћају и превисоке рачуне: Житељи Оџака остали дисциплиновани при измиривању месечних обавеза

foto M. Stanišić

Podsetimo, on je u oktobru prošle godine inicirao akciju "Plati - ne plati", apelujući na sugrađane da se ujedine i povremeno uzdrže od izmirenja komunalnih računa, ali se ni to nije dogodilo, pa je predložio radikalniju kampanju, nazvanu "Ne plati", sa idejom da se potpunim bojkotom plaćanja računa u januaru, februaru i martu mesečni priliv JKP "spusti" ispod 50 odsto. Očekivalo se da to primora direktora JKP, Milorada Stanišića, i predsednicu Opštine, Isidoru Đaković, da u sučeljavanju sa građanima cene komunalija svedu na prihvatljiv nivo.

Objašnjenje JKP

VODA je poskupela zbog visokih ulaganja u novu fabriku, koja je posle više decenija iz česmovače uklonila kamenac - objašnjava direktor JKP "Usluga", Milorad Stanišić (u krugu), koji je u februaru, tokom posete predsednice Pokrajinske vlade, Maje Gojković, izneo podatak da je naplativost računa ovde čak 97 odsto.

- Žitelji Odžaka, nažalost, nisu naučili da solidarnim delovanjem utiču na vođenje bilo kakve javne politike, pa i da lje redovno plaćaju neopravdano velike račune. Od ukupno 37 stavki koje utiču na formiranje cene vode, problematični su ne samo troškovi za plate i onih radnika koji nisu angažovani u Fabrici vode, kao i naknade "Vodama Vojvodine" za izlivanje u kanale, što su zapravo izdaci za kanalizaciju, već su prenaduvani i rashodi za hlorisanje - zaključuje Mirković.

"Ja sam onaj koga tražite!" Ovako je uhapšen general Ratko Mladić - u novčaniku imao samo tri fotografije