Putari se aktivirali u Vršcu: Saniraju kolovozne zastore i udarne rupe
RADNICI „Sremputa“ iz Rume ovih da su počeli da saniraju kolovozne zastore na više lokacija u Vršcu, a uskoro će krenuti i sa krpljenjem udarnih rupa, kojih ima bukvalno u svakoj ulici.
Trenutno otklanjaju oštećenja, koja su nastala kao posledica bušenja asfalta zbog intervencija na komunalnim instalacijama.
Po završetku te faze, uslediće i sanacija udarnih rupa na kompletnoj putnoj mreži, kojom upravlja lokalna samouprava.
Razjašnjenja radi, bulevari i državni putevi nisu u nadležnosti lokalne samouprave, već JP „Putevi Srbije“.
Nadležni apeluju na vozače, da u zonama radova budu posebno oprezni i da prilagode brzinu vožnje.
Preporučujemo
Komentari (0)