Briga za "osmake": "Dan otvorenih vrata" Doma zdravlja u Novom Sadu za učenike osnovnih škola
„DAN otvorenih vrata“ Doma zdravlja u Novom Sadu, namenjen učenicima završnog razreda osnovnih škola, biće održan u subotu, 25. aprila od 9 do 17 časova, u Savetovalištu ambulante „Jovan Jovanović Zmaj“, u Ulici Zmaj Ognjena Vuka broj 19.
Učenici osmih razreda osnovnih škola, koji nemaju izabranog pedijatra, moći će da urade sistematski pregled i vakcinaciju dT i HPV vakcinom.
- Imunizacija dece DITEVAKSAL-T (dT) vakcinom, adsorbovanom, protiv zaraznih bolesti Difterije i Tetanusa, obavezna je po važećem Pravilniku o imunizaciji za Republiku Srbiju. Prima se sa navršenih 14, a do 18. godine života. HPV vakcina i dalje pripada preporučenim vakcinama. Njome se u Domu zdravlja Novi Sad besplatno i svakodnevno vakcinišu mladi uzrasta 9 do 19 godina, a predstavlja osnovnu prevenciju u borbi protiv infekcije humanim papiloma virusima i nastanka pojedinih vrsta karcinoma. Za decu mlađu od 15 godina potreban je pisani pristanak roditelja, odnosno, staratelja- kažu u Domu zdravlja Novi Sad i pozivaju učenike da iskoriste priliku i izbegnu moguće gužve u narednim mesecima.
Prostorije Savetovališta „Jovan Jovanović Zmaj“, nalaze se na prvom spratu starog objekta ambulante, a ulaz je broj 6, sa Bulevara kralja Petra prvog. Najava dolaska nije potrebna. Po završetku pregleda učenici dobijaju potvrdu pedijatra neophodu za nastavak sistematskih pregleda za upis u pojedine srednje stručne škole.
Preporučujemo
Akcija u Bujanovcu: Pozivaju se dobrovoljni davaoci krvi
20. 04. 2026. u 14:57
Krov nad glavom za Đokiće: Odobrena još jedna seoska kuća Opštini Paraćin
20. 04. 2026. u 13:40
Marku plaketa "Zlatni orao": Ćupričanin najbolji u ultralakom letenju (FOTO)
20. 04. 2026. u 13:03
Američka ambasada izdala hitno upozorenje: Veliki rizik od napada
Američka ambasada u Bagdadu izdala je danas bezbednosno upozorenje najvišeg stepena na povećan rizik od napada na američke građane i objekte u Iraku, uključujući i područje Iračkog Kurdistana.
20. 04. 2026. u 16:58
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
Koliku penziju ima Angela Merkel? Brojka će vas iznenaditi! A to nije kraj - jedna stvar donela joj bogatstvo
ANGELA Merkel u penziji živi bolje nego ikad!
20. 04. 2026. u 12:46
Komentari (0)