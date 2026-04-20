Srbija

Briga za "osmake": "Dan otvorenih vrata" Doma zdravlja u Novom Sadu za učenike osnovnih škola

Slobodan Bajić

20. 04. 2026. u 11:33

„DAN otvorenih vrata“ Doma zdravlja u Novom Sadu, namenjen učenicima završnog razreda osnovnih škola, biće održan u subotu, 25. aprila od 9 do 17 časova, u Savetovalištu ambulante „Jovan Jovanović Zmaj“, u Ulici Zmaj Ognjena Vuka broj 19.

Брига за осмаке: Дан отворених врата Дома здравља у Новом Саду за ученике основних школа

N.Karlić

Učenici osmih razreda osnovnih škola, koji nemaju izabranog pedijatra, moći će da urade sistematski pregled i vakcinaciju dT i HPV vakcinom.

- Imunizacija dece DITEVAKSAL-T (dT) vakcinom, adsorbovanom, protiv zaraznih bolesti Difterije i Tetanusa, obavezna je po važećem Pravilniku o imunizaciji za Republiku Srbiju. Prima se sa navršenih 14, a do 18. godine života. HPV vakcina i dalje pripada preporučenim vakcinama. Njome se u Domu zdravlja Novi Sad besplatno i svakodnevno vakcinišu mladi uzrasta 9 do 19 godina, a predstavlja osnovnu prevenciju u borbi protiv infekcije humanim papiloma virusima i nastanka pojedinih vrsta karcinoma. Za decu mlađu od 15 godina potreban je pisani pristanak roditelja, odnosno, staratelja- kažu u Domu zdravlja Novi Sad i pozivaju učenike da iskoriste priliku i izbegnu moguće gužve u narednim mesecima.

Prostorije Savetovališta „Jovan Jovanović Zmaj“, nalaze se na prvom spratu starog objekta ambulante, a ulaz je broj 6, sa Bulevara kralja Petra prvog. Najava dolaska nije potrebna. Po završetku pregleda učenici dobijaju potvrdu pedijatra neophodu za nastavak sistematskih pregleda za upis u pojedine srednje stručne škole.

Vratila mu se! Ana Ivanović se u julu razvela od Bastijana Švajnštajgera, a danas... (FOTO)

Bio je njena velika ljubav: Vesna je ovaj hit posvetila poznatom pevaču