Bujice pod nadzorom: Kraljevo usvojilo Plan odbrane od poplava vodotokova 2. reda
Poučeni iskustvima iz elementarnih nepogoda minulih 12 godina, a u cilju zaštite plavnih područja od naleta bujica i izlivanja manjih reka i potoka, Kraljevčani su usvojili Operativni plan za odbranu od poplava vodotokova drugog reda za 2026. godinu.
- Ovaj važan, strateški dokument, podrazumeva plan sistemskog, institucionalnog, efikasnog i pravovremenog reagovanja u slučaju poplava, kao i preventivne i operativne mere zaštite od bujičnih izlivanja u kraljevačkom kraju – u najkraćem je, na sednici Gradskog veća, pojasnio Slobodan Radaković, rukovodilac Odeljenja Civilne zaštite.
Na teritoriji Kraljeva, podsećamo, postoji ukupno pet vodotokova prvog reda koji su u nadležnosti države i čak 174 bujičnih, vodotokova drugog reda, svih hidrografskih klasa, na kojima je, neophodno unapređenje zaštitnih objekta.
Operativnim planom koji sprovodi lokalna samouprava na svojoj teritoriji obuhvaćene su preventivne mere za smanjenje rizika od poplava izazvnih klimatskim faktorima, erozivnim procesima i neodržavanjem ili izostankom agro, bio, hidro i ostalih tehničkih mera. Uz to, Plan obuhvata i strateško unapređenje sisitema rane najave i upozorenja, razvoj civilne zaštite i edukaciju lokalnog stanovništva, saradnju sa resornim Ministarstvima i susednim lokalnim samoupravama i pojačan nadzor inspekcijskih službi na kritičnoj infrastrukturi.
POPLAVE
POČEVŠI od 2014., kraljevački kraj se na udaru većih poplava našao čak pet puta. Poslednja dva poplavna talasa u maju i junu 2023. pričinili su štetu od oko 600 miliona dinara, najviše na saobraćajnoj infrastrukturi – mostovima, prelazima, kanalima, lokalnim i nekategorisanim putevaima.
