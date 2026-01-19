PRVI PUT NA TAMIŠU U ORLOVATU: Plivanje za Časni krst
Desetina najhrabrijih, prvi put je na Bogojavljenje zakoračila u hladnu bodu Tamiša kod Orlovata, da bi dokazali hrabrost, veštinu i lepotu plivanka za Časni krst.
