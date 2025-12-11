SIMPOZIJUM MLADIH INTERVENTNIH KARDIOLOGA SRBIJE : Institut za kardiovaskularne bolesti Vojvodine u Sremskoj Kamenici
NA Institutu za kardiovaskularne bolesti Vojvodine u Sremskoj Kamenici, u petak i subotu, 12. i 13. decembra biće održan Deveti simpozijum mladih interventnih kardiologa Srbije.
Svečano otvaranje dvodnevnog naučnog skupa je u petak, 12. decembra, u 10 časova u Amfiteatru Instituta.
- Ovogodišnji simpozijum „Meet the future of Serbian Interventional Cardiology“, između ostalog, u fokusu ima teme strukturnih bolesti srca i savremenih pristupa revaskularizaciji kod infarkta miokarda bez elevacije CT segmenta- ističu na Institutu za kardiovaskularne bolesti Vojvodine.
Kao i ranijih godina, i Deveti simpozijum mladih interventnih kardiologa Srbije donosi uživo prenose iz kateterizacione laboratorije, tokom kojih će biti omogućene diskusije sa domaćim i stranim ekspertima, kao i brojne sesije.
