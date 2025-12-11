Srbija

SIMPOZIJUM MLADIH INTERVENTNIH KARDIOLOGA SRBIJE : Institut za kardiovaskularne bolesti Vojvodine u Sremskoj Kamenici

Slobodan Bajić

11. 12. 2025. u 12:11

NA Institutu za kardiovaskularne bolesti Vojvodine u Sremskoj Kamenici, u petak i subotu, 12. i 13. decembra biće održan Deveti simpozijum mladih interventnih kardiologa Srbije.

СИМПОЗИЈУМ МЛАДИХ ИНТЕРВЕНТНИХ КАРДИОЛОГА СРБИЈЕ : Институт за кардиоваскуларне болести Војводине у Сремској Каменици

Z.Grumić

Svečano otvaranje dvodnevnog naučnog skupa je u petak, 12. decembra, u 10 časova u Amfiteatru Instituta.

- Ovogodišnji simpozijum „Meet the future of Serbian Interventional Cardiology“, između ostalog, u fokusu ima teme strukturnih bolesti srca i savremenih pristupa revaskularizaciji kod infarkta miokarda bez elevacije CT segmenta- ističu na Institutu za kardiovaskularne bolesti Vojvodine.

Kao i ranijih godina, i Deveti simpozijum mladih interventnih kardiologa Srbije donosi uživo prenose iz kateterizacione laboratorije, tokom kojih će biti omogućene diskusije sa domaćim i stranim ekspertima, kao i brojne sesije.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ČITAV GRAD U AUSTRIJI OSTAO ZATEČEN ZBOG SRBA: Evo šta su uradile delije (VIDEO)

ČITAV GRAD U AUSTRIJI OSTAO ZATEČEN ZBOG SRBA: Evo šta su uradile "delije" (VIDEO)